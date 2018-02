Giovedì 15 Febbraio 2018, Si rinnova l’appuntamento annuale con Artegatto Artefatto, la manifestazione artistica dedicata ai nostri amici felini, promossa dalle Ceramiche Mirta Morigi e dalla Bottega Bertaccini – Libri e Arte, col sostegno e il patrocinio dell’Ente Ceramica Faenza e del Comune di Faenza.



La tredicesima edizione della rassegna si inaugurerà sabato 17 febbraio, alle ore 17.00, presso la Galleria comunale d’Arte (Voltone della Molinella 4/6).



Come nelle passate edizioni i partecipanti si sono impegnati nella realizzazione di una o più opere, nella forma e nella tecnica preferite (ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia,…).



Quella che si sta per aprire sarà un’edizione da record: più di 100 iscritti “indigeni” da Faenza, dalla Romagna e anche oltre.



Agli artisti del nostro territorio vanno aggiunti i “gatti forestieri” selezionati dal curatore e critico d’arte Vittorio Amedeo Sacco.



Grazie alla sua amicizia e disponibilità, quest’anno a Faenza saranno infatti ospitati i lavori di ben 27 artisti provenienti da altre regioni italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Sardegna e Sicilia.



La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 marzo 2018, nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.



Oltre alla Galleria della Molinella, anche altri due luoghi della città sono coinvolti nella manifestazione: le vetrine del Monte dei Paschi di Siena, in piazza del Popolo, e la Mi.Mo.Gallery (corso Mazzini 64), che ospiterà “ I Gatti di Guido Mariani”.