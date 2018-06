Venerdì 15 Giugno 2018, Nato a Marsala (Sicilia) nell’anno 286 d.C., Vito rimase orfano di madre e fu affidato alle cure di una nutrice cristiana di nome Crescenzia e di un educatore, pure lui cristiano di nome Modesto, che di nascosto dal padre lo educarono alla fede cristiana. La leggenda racconta che il piccolo Vito già all’età di sette anni compiva miracoli. San Vito protegge i muti, i sordi e singolarmente anche i ballerini, per la somiglianza nella gestualità agli epilettici.

Per il grande calderone in cui fu immerso, è anche patrono dei calderai, ramai e bottai. E’ patrono di Mascalucia (Catania)