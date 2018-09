Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

URAGANO IN ITALIA: Tra la Sardegna e la Sicilia, nel fine settimana! (clima) 18 set - eyesbio.blogspot.com (ejayivanlac) - Un evento straordinario e raro, ma non impossibile in Italia. Secondo i calcoli tematici e in base ad alcuni cicloni in Sardegna e Sicilia, c'è la possibilità che si possa formare un TLC (Tempeste Simil Tropical) sono fenomini non molto diversi dagli uragani. continua qui: clima

Uragani ecco cosa c'è da Sapere (tifone) 16 set - www.retemeteoamatori.it (ReteMeteoAmator) - Un interessante post estratto dal libro: “Clima, istruzioni per l’uso”. di V. Ferrara e A. Farruggia Nell'articolo troverete una spiegazione sugli Uragani, i fenomeni meteorologici più devastanti della Natura. Punti Trattati: I cicloni tropicali Uragani e loro classificazione Clima e uragan continua qui: tifone

viaggi - Come sarà il meteo per agosto? Brutte notizie dai siti più attendibili (agosto vacanze viaggi) 18 lug - lucascialo.altervista.org (LucaScialo) - Certo, il Meteo va preso sempre con le molle, dato che spesso non ci prende. Rovinando per un motivo o l’altro le vacanze di tanti. O perché portava bel tempo ma poi ha piovuto o perché portava mal tempo e quindi ha disincentivato a prenotare le vacanze e poi magari c’era il sol leone. Con danni an continua qui: agosto vacanze viaggi

previsioni - ALLERTA METEO – le migliori applicazioni per Android (allerta android previsioni) 15 lug - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Che sia estate o inverno poco importa… Nel nostro paese la frase ALLERTA METEO viene sempre più utilizzata, e spesso risulta difficile capirci qualcosa tra puri e semplici allarmismi creati ad hoc per farsi notare e previsioni realistiche rilasciate da organizzazioni riconosciute.\r

iphone - Ventusky per iPhone e Android – bellissime e accurate previsioni meteo!! (previsioni android iphone) 04 lug - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - L’applicazione combina in maniera interessante previsioni meteo accurate per qualsiasi luogo sulla terra con una mappa che indica l’evolversi del tempo nei suoi vasti dintorni. Qui si può vedere chiaramente da quale zona provengono le precipitazioni o da dove soffia il vento. L’’applicazione è ecce continua qui: previsioni android iphone

tecnologia - Il bicchiere magico che sostituisce le previsioni del tempo (scienza storia tecnologia) 03 lug - www.jacoporanieri.com (Zarlock) - Si tratta di uno degli scherzi più famosi nel mondo della meteorologia: il sasso che indica le condizioni atmosferiche. Generalmente appeso a un filo, talvolta dinnanzi ad un pub inglese e accompagnato da una targa che ne descrive l'impiego... Se il sasso è bagnato vuol dire che piove. Se il sasso continua qui: scienza storia tecnologia

tempo - meteoleaks – i dati meteorologici veri e in tempo reale su Android (previsioni android tempo) 03 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - meteoleaks per Android (e a breve anche per iPhone) è l’app meteo che fornisce dati REALI ripresi dalla bellezza di oltre 5000 stazioni installate in tutto il territorio nazionale. Potrete quindi osservare l’andamento del tempo in tempo reale (con dati su temperatura, pioggia, vento, umidità e rela continua qui: previsioni android tempo

