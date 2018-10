Lunedì 29 Ottobre 2018, Tra il 21 e il 25 Dicembre 2018, averrà un allineamento planetario, dove tutti i pianeti del sistema solare si metteranno in fila, l'uno di fronte all'altro!



E' un evento che fa parte di un normalissimo ciclo del sistema solare, nulla di nuovo su questo, ma spesso, può essere causa di eventi particolari che si scatenano su alcuni di essi!



La terra è un pianeta, e non è fuori dalle cause che gli allineamenti possono causare sui vari pianeti, l'allerta viene dalle agenzie spaziale che avvisano di un provabile terremoto che potrebbe avvenire sul pianeta terra. I terremoti non si possono prevedere e di conseguenza è impossibile capire dove avverrà e con quale intensità!