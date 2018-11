Lunedì 05 Novembre 2018, Non cambia la situazione, nelle prime tre posizioni, dopo l'undicesima giornata, la Juve soffrendo vince 3-1 con il Cagliari, tutto facile per Inter e Napoli, che hanno battuto 5-0 e 5-1, Genoa-Empoli. Si confermano al quarto posto, il Milan espugnando il Friuli nel recupero, la Lazio con un poker alla Spal, guadagnando terreno sulla Roma, che non va oltre il pari, al Franchi. Tre punti in trasferta, per Sassuolo, Torino e Atalanta, contro Chievo-Samp-Bologna. Pareggio nello scontro salvezza, fra Parma-Frosinone.