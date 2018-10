Lunedì 08 Ottobre 2018, Nessuna sorpresa nell'ottava giornata, dove tutte le big hanno conquistato i tre punti. Non si ferma la Juve, che ha espugnato il Friuli, trascinata ancora una volta, da Cristiano Ronaldo. Resta secondo e a meno sei il Napoli, battendo 2-0 la sorpresa Sassuolo. Alle loro spalle, in zona Champions si portano Inter-Lazio, vincendo 1-2 e 1-0, contro Spal-Fiorentina. Prosegue l'ottimo momento della Roma, che ha superato in trasferta l'Empoli, terzo successo consecutivo per il Milan a San Siro, sul Chievo.