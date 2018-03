Giovedì 22 Marzo 2018, Fiorentina-Pistoiese sospesa per gli UFO. Così recita il referto arbitrare più originale della storia del calcio italiano e, si suppone, mondiale. La partita tra Fiorentina e Pistoiese giocata il 27 ottobre 1954 davanti a oltre 10.000 tifosi, fu sospesa all'inizio del secondo tempo per l’avvistamento di alcuni UFO nel cielo sopra lo stadio e sopra la città di Firenze. La scienza ha, ovviamente, cercato di fornire una spiegazione agli strani fenomeni accaduti quel giorno nel capoluogo toscano, ma le ipotesi formulate non sono particolarmente convincenti. E dopo oltre sessant'anni il mistero resta e più misterioso che mai.

