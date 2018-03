Lunedì 19 Marzo 2018, Il Pitti Uomo, nella passata edizione, ha preso tutte le sembianze di un grande festival del cinema unendo alla perfezione eleganza e modernità. La manifestazione fiorentina ha raccolto un totale di 1243 brand differenti e provenienti da tutto il mondo i quali hanno approfittato della prestigiosa occasione per sfoggiare le loro collezione nuove di zecca, il tutto inserito in un unico Festival in grado di unire tradizione e innovazione. Numerosi gli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione che ha regalato nuovi spunti per le prossime stagioni di moda uomo.