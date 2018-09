Giovedì 27 Settembre 2018, Nel magnifico mondo della fotografia, una dote che ci regala la vita è quella di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. Anche questo secondo volume vuole essere un omaggio a tutti coloro che hanno, od hanno avuto, tale dote! Le immagini di queste pagine sono tratte dal web e sono state pubblicate credendo di non violare alcun diritto, se così non fosse vi preghiamo di informarci immediatamente per la cancellazione del materiale protetto da copyright.

Giovedì 27 Settembre 2018, Nel magnifico mondo della fotografia, una dote che ci regala la vita è quella di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. Anche questo secondo volume vuole essere un omaggio a tutti coloro che hanno, od hanno avuto, tale dote! Le immagini di queste pagine sono tratte dal web e sono state pubblicate credendo di non violare alcun diritto, se così non fosse vi preghiamo di informarci immediatamente per la cancellazione del materiale protetto da copyright.

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

reporter - Morto a 102 anni il grande fotografo Douglas Duncan (morte duncan reporter) 12 giu - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Si è spento all\'età di 102 anni Douglas Duncan, uno dei più famosi e influenti fotoreporter del secolo scorso, famoso per i suoi reportage durante la guerra in Corea e molto amico del grandissimo Pablo Picasso.\r

\r

Douglas Duncan era un collega di un altro grande fotoreporter: Robert Capa, che continua qui: morte duncan reporter

- Si è spento all\'età di 102 anni Douglas Duncan, uno dei più famosi e influenti fotoreporter del secolo scorso, famoso per i suoi reportage durante la guerra in Corea e molto amico del grandissimo Pablo Picasso.\r

\r

Douglas Duncan era un collega di un altro grande fotoreporter: Robert Capa, che

america - Manhattanhenge 2018. A New York migliaia di persone in attesa (newyork tramonto america) 30 mag - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Oggi 30 Maggio è il giorno del Manhattanhenge, uno degli spettacoli naturali più affascinanti da ammirare se vi trovate tra i grattacieli di New York. Noto anche come “solstizio di Manhattan”, il Manhattanhenge corrisponde al momento in cui il sole, tramontando, si allinea perfettamente con il r continua qui: newyork tramonto america

- Oggi 30 Maggio è il giorno del Manhattanhenge, uno degli spettacoli naturali più affascinanti da ammirare se vi trovate tra i grattacieli di New York. Noto anche come “solstizio di Manhattan”, il Manhattanhenge corrisponde al momento in cui il sole, tramontando, si allinea perfettamente con il r

Connect X è il nuovo sistema di lenti intercambiabili per il tuo iPhone (iphone fotocamera) 22 mag - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Olloclip è uno dei più importanti produttori di lenti aggiuntive da montare sugli iPhone e ha lanciato sul mercato “Connect X”, un nuovo sistema di lenti pensate appositamente per l’ultimo smartphone della mela: l’iphone X.\r

\r

La gamma di ottiche Olloclip si è ampliata nel tempo ed è diventata continua qui: iphone fotocamera

- Olloclip è uno dei più importanti produttori di lenti aggiuntive da montare sugli iPhone e ha lanciato sul mercato “Connect X”, un nuovo sistema di lenti pensate appositamente per l’ultimo smartphone della mela: l’iphone X.\r

\r

La gamma di ottiche Olloclip si è ampliata nel tempo ed è diventata

marche - La prima Borghi Photo Marathon è alle porte. Pochissimi giorni per iscriversi. Quali saranno i temi della competizione? (viaggi borghi marche) 09 mag - www.borghimagazine.it (italianiafiji) - Domenica 13 maggio numerosi appassionati di fotografia si “scontreranno” a suon di scatti nei borghi di Cingoli, Montecassiano e Treia per la prima tappa della Borghi Photo Marathon, organizzata da Yallers in collaborazione con Borghi magazine. Aspettando il via ufficiale dell’evento, nella testa d continua qui: viaggi borghi marche

- Domenica 13 maggio numerosi appassionati di fotografia si “scontreranno” a suon di scatti nei borghi di Cingoli, Montecassiano e Treia per la prima tappa della Borghi Photo Marathon, organizzata da Yallers in collaborazione con Borghi magazine. Aspettando il via ufficiale dell’evento, nella testa d

selfie - Il macaco Naruto perde la causa per i diritti del suo selfie (scimmia peta selfie) 26 apr - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Avrete sicuramente già visto questa immagine sul web che nell’arco di pochissimo tempo è diventata virale e ha fatto il giro di tutto il mondo.\r

\r

L’ormai celebre “selfie del macaco” è stato scattato dalla scimmia stessa in una giungla indonesiana nel 2011.\r

\r

Il fotografo naturalista David continua qui: scimmia peta selfie

- Avrete sicuramente già visto questa immagine sul web che nell’arco di pochissimo tempo è diventata virale e ha fatto il giro di tutto il mondo.\r

\r

L’ormai celebre “selfie del macaco” è stato scattato dalla scimmia stessa in una giungla indonesiana nel 2011.\r

\r

Il fotografo naturalista David

La nuova modalità di Instagram per migliorare ritratti e selfie (instagram) 11 apr - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Nel nuovo aggiornamento dell’APP più popolare al mondo riguardo alla fotografia sono state introdotte diverse novità. Tra queste spicca sicuramente Instagram Focus, la nuova modalità ritratto per ottenere un perfetto (o quasi) effetto bokeh.\r

\r

Instagram focus è molto semplice da utilizzare. Un continua qui: instagram

- Nel nuovo aggiornamento dell’APP più popolare al mondo riguardo alla fotografia sono state introdotte diverse novità. Tra queste spicca sicuramente Instagram Focus, la nuova modalità ritratto per ottenere un perfetto (o quasi) effetto bokeh.\r

\r

Instagram focus è molto semplice da utilizzare. Un

New York si tinge di rosa nelle foto di Xavier Portela (new york street) 28 mar - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Dopo Bakgkok, di cui vi avevo già parlato in un vecchio articolo, Hong Kong Tokyo, il fotografo freelance belga Xavier Portela si è trasferito in America, per la precisione a New York, per continuare il suo bellissimo progetto “Glow” (ovvero i “bagliori” delle luci dei panorami notturni delle gran continua qui: new york street

- Dopo Bakgkok, di cui vi avevo già parlato in un vecchio articolo, Hong Kong Tokyo, il fotografo freelance belga Xavier Portela si è trasferito in America, per la precisione a New York, per continuare il suo bellissimo progetto “Glow” (ovvero i “bagliori” delle luci dei panorami notturni delle gran

I consigli e le informazioni recenti più utili segnalati dagli utenti: