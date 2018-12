Martedì 25 Dicembre 2018, 350 metri di larghezza e 60 di altezza; 260 luci verdi a disegnare la sagoma e 270 quelle multicolori all’interno; 8 chilometri e mezzo di cavi; 35 kilowatt per accendere le luci; mille metri quadrati di superficie della stella cometa posta in cima all’albero. Questi alcuni dei numeri dell’Albero di Natale di Gubbio, “il più grande del mondo”, acceso per il trentottesimo anno di seguito nella Città dei Ceri alla vigilia dell’Immacolata, come da tradizione. Quest’anno, ad accendere l’albero sono state le Frecce Tricolori, la Pattuglia acrobatica famosa in tutto il mondo. Un onore in passato toccato a Papi, Vescovi, Presidenti della Repubblica, Associazioni di volontariato, e personaggi dello spettacolo.