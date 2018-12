Martedì 11 Dicembre 2018, "Nessun cambiamento è avvenuto e nessun cambiamento è alle porte": Questa è la motivazione con cui la Roma-Lido vince il Premio Caronte 2018 per il quarto anno consecutivo. Si ringraziano per l'umiliazione il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi, l'Assessore alla Mobilità Linda Meleo e l'Atac tutta. Chiediamo scusa se abbiamo dimenticato qualcuno, ma siete veramente tanti



Legambiente presenta le nuove 10 linee ferroviarie da incubo. E la prima novità e che rispetto allo scorso anno nulla è cambiato. Non un miglioramento nella classifica, non una posizione persa, con buona pace dei pendolari.



"Quasi ovunque, rispetto allo scorso anno, nulla e' cambiato per le linee peggiori per i pendolari, che sono oggi il triste emblema della scarsa qualità del servizio che accomuna diverse aree del Paese", spiegano gli esperti nell'anteprima del dossier Pendolaria.