Sabato 04 Maggio 2019, Massimiliano Allegri nell'intervista a Sky Sport ha parlato del modo di intendere il suo mestiere. Il tecnico pensa che bisogna evolversi senza però rinnegare gli insegnamenti del passato. La sua filosofia di gioco è criticata da Daniele Adani perché non ha portato risultati in Champions League, nonostante il contributo di Cristiano Ronaldo. Per il “conte Max” in Europa contano molto gli episodi e lo stato di forma dei giocatori e lui contro l’Ajax ha dovuto fare a meno di pedine eccellenti e inoltre la squadra dopo aver subito il secondo gol ha subito ha perso sicurezza cosa che non sarebbe dovuta accadere e proprio su questo punto occorrerà insistere per migliorare.