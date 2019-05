12 dic - www.ilcorrieredelpallone.it (mastone)

- Avevamo sognato l'en plein di squadre italiane agli ottavi di finale di Champions League come accaduto nel 2003 e invece il pareggio dell'Inter col Psv e la sconfitta del Napoli sul campo del Liverpool non solo condannano azzurri e nerazzurri alla retrocessione in Europa League, ma rischiano anche di complicare non poco il cammino della Juventus verso la finale di Madrid e mettono i brividi ai bi