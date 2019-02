Mercoledì 27 Febbraio 2019, Le elezioni regionali in Sardegna segnano l’ennesimo successo del centro-destra. Coalizione che quando corre unita risulta quasi sempre vincitrice. Almeno negli ultimi tempi, visto che in Italia, come in gran parte delle democrazie occidentali, sta soffiando un forte vento da destra. Prima della Sardegna, infatti, il centro-destra si è accaparrato il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo.

Flop invece del M5S. Tuttavia, contro il Governo Conte sono emersi dei dati alquanto deludenti. Quelli relativi agli stipendi dello staff, i quali, confrontati con quelli dei governi di Gentiloni e Renzi risulterebbero aumentati. Al contrario di quanto affermato in campagna elettorale dal M5S circa la diminuzione dei costi della politica. Ecco i dati.