Sabato 13 Aprile 2019, Il mondo della Scienza è da giorni in festa per la notizia che finalmente, per la prima volta, il tanto misterioso quanto affascinante quanto inquietante Buco nero, sia stato finalmente fotografato. Peccato che chi ci abbia dedicato la propria vita, ossia Stephen Hawking, non abbia vissuto il tempo necessario per osservare questa incredibile scoperta.

Si tratta di un progetto che combina i dati raccolti da ben otto telescopi in modo da creare “un telescopio virtuale”.

Tuttavia, anche contro il Buco nero fotografato si è issata sul web la puntuale teoria cospirazionista. Un video pubblicato su Facebook mostrerebbe infatti come realizzare con un semplice programma di grafica, il buco nero fotografato. Eccolo di seguito.