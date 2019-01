Venerdì 11 Gennaio 2019, Circhi. Retaggi dell’800 ancora mantenuti in vita, che hanno ispirato film meravigliosi come Il circo di Charlie Chaplin, La strada di Federico Fellini, Dumbo della Disney. Ma anche una esilarante sequenza nel film di Fantozzi, quando il capo scopre che anziché essere a casa malato, il povero ragionier Ugo stava assistendo ad uno spettacolo.

Pagliacci, acrobati, personaggi da baraccone, animali. Sono i principali protagonisti di questo mondo, apparentemente allegro e spensierato, ma che nasconde un truce retroscena.

Vale a dire il maltrattamento degli animali.

Mancano leggi che impongano il divieto del loro utilizzo. E il Governo Conte in carica non è stato di certo da meno. Facendo scadere una legge-delega che avrebbe potuto essere una svolta.