Mercoledì 19 Dicembre 2018, Temendo che le azioni di Superman rimangano incontrollate, Batman affronta Man of Steel, mentre il mondo lotta con il tipo di eroe di cui ha davvero bisogno. Aquaman è un film di genere azione, avventura, fantasy del 2018, diretto da James Wan, con Jason Momoa e Amber Heard. Uscita al cinema il 01 gennaio 2019. Durata 143 minuti. Distribuito da Warner Bros. Arthur Curry viene a sapere che è l'erede del regno sottomarino di Atlantide e deve farsi avanti per guidare il suo popolo ed essere un eroe per il mondo.



DATA USCITA: 01 gennaio 2019

ANNO: 2018

DURATA: 143 Min

GENERE: Azione, Avventura, Fantasy

REGIA: James Wan

ATTORI: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Ludi Lin

PAESE: USA