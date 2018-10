Lunedì 22 Ottobre 2018, Forse fu per espiare i peccati del padre Reginaldo, ritenuto da Dante usuraio e perciò piazzato all’Inferno nel girone dei violenti, ma più probabilmente per esaltare il proprio ruolo politico e il proprio attaccamento alla città che lo aveva esiliato, che Enrico Scrovegni fece erigere la cappella oggi famosa in tutto il mondo per lo stupendo ciclo affrescato da Giotto. Un recente approfondito studio astronomico ha permesso di stabilire che il giorno di Natale la luce del sole – attraverso le finestre della cappella – effettua un’escursione particolarissima, che dalla porta d’entrata, dove faceva il suo ingresso la famiglia Scrovegni, si trasferisce poi sull’altare e sulla rappresentazione della Natività.

