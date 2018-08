Segnalato da FabrizioDeAndreis il 24-08-2018 16:44:50



notizie live su asia argento @gossip_italia

Venerdì 24 Agosto 2018, Una vera e propria bufera mediatica ha colpito Asia Argento. L’attrice romana si trova infatti da giorni al centro delle cronache internazionali: secondo quanto riportato dal New York Times, la paladina italiana del movimento #metoo (nato, ricordiamo, dalle attrici che hanno deciso di parlare delle molestie subite dal potente produttore di Hollywood Harvey Weinstein) avrebbe firmato un accordo per risarcire con 380 mila dollari Jimmy Bennett, attore e musicista rock che l’aveva accusata di aggressione sessuale in una camera d’albergo in California quando lei aveva 37 anni ed il ragazzo solo 17. Inizialmente il giovane aveva chiesto un risarcimento di 3,5 milioni di dollari per “aver intenzionalmente inflitto sofferenza emotiva e perdita di stipendio a seguito di un’aggressione sessuale”, ma la Argento avrebbe acconsentito per una cifra decisamente inferiore da versare in un anno e mezzo, cominciando lo scorso aprile con un versamento di 200 mila dollari.

Secondo il quotidiano americano, i due si sarebbero incontrati il 9 maggio del 2013 al Ritz Carlton a Marina del Rey, in California. “Sto aspettando il mio figlio a lungo perduto ed il mio amore, Jimmy Bennett, in trepidazione, fumando sigarette come se non ci fosse la prossima settimana”, aveva scritto lei su Instagram, mentre lui le aveva risposto “Sono quasi arrivato!”. Il ragazzo è giunto all’incontro accompagnato da un parente, ma lei avrebbe chiesto di poter stare sola con lui: la violenza (si parla anche di un rapporto completo) sarebbe avvenuta in camera da letto, dopo che lei lo avrebbe spinto a bere alcolici. Come riportano gli avvocati del ragazzo, dopo l’incontro Bennett si sarebbe sentito “estremamente confuso, mortificato e disgustato”. Solo un mese dopo, esattamente l’8 giugno, l’attore avrebbe però inviato alla Argento il messaggio affettuoso “Miss you momma!!!”.

I due attori si sono conosciuti nel 2004 durante le riprese del film "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa", di cui Asia è regista ed interprete: Bennett, 22 anni, che all’epoca aveva solo 8 anni, interpretava il figlio dell’attrice. Sulla vicenda Asia Argento - Jimmy Bennett si sono pronunciati diversi volti noti del mondo della politica e dello spettacolo: Enrico Mentana, il direttore del Tg La7, sul suo profilo Facebook ha commentato: “Secondo quel che rivela il New York Times, Asia Argento era ben conscia di avere pendente un’azione legale per molestie sessuali da lei compiute nei confronti di un giovane attore quando l’anno scorso lanciò le accuse a Weinstein per averla sottoposta allo stesso tipo di abuso. Avrebbe dovuto ammetterlo nel momento stesso in cui puntava il dito contro il produttore, e non l’ha fatto. Weinstein era sicuramente un protervo senza scrupoli […] ma Asia Argento […] ne esce davvero male, e diventa improponibile come portabandiera di ogni diritto delle donne“.



Vittorio Feltri, il direttore di Libero, scrive su Twitter il seguente commento: "La molestata Asia Argento molestò un minore americano. E rimedia una figura pazzesca. Ma è pazzesco anche che un diciassettenne si spaventi davanti alla passera".



Il regista per adulti, scrittore e poeta Axel Ramirez dal suo profilo Facebook attacca l’attrice romana col suo instancabile cinismo e sarcasmo: "Venghino signori Venghino, quest'oggi vi mostrerò la famosa "doppia morale" dei catto-comunisti radical chic italiani; unici per le loro disorganiche uscite pubbliche, conosciuti soprattutto per l’autoproclamarsi difensori dei diritti di tutti ma solo se c'è un loro tornaconto personale... e come non ricordare che tra le loro illustri file ci sono alcune tra le più importanti presenze che militano nel settore strategico di figure di m*rda internazionali?!”

Anche Valentina Nappi, icona femminile dell’hard italiano nel Mondo, ha voluto dire la sua con un commento enigmatico in una storia di Instagram: “Per il ragazzo che sarebbe stato stuprato da Asia Argento non vale il principio del movimento “Yo te creo”? In questo caso bisogna verificare, prima che ci siano conseguenze negative (ad esempio di carriera) sulla persona accusata? I maschi invece possono passare dei guai anche prima della verifica giudiziaria?”

Naike Rivelli, dal suo Instagram ha pubblicato una caricatura grafica di Weinstein e della Argento con solo la domanda: “E adesso?”



Felix Belmondo, due volte personaggio maschile dell'anno agli Italian Porn Awards, commenta dal suo personale account Facebook: “Deve essere frustrante per un'attrice, figlia di un regista che ha fatto la storia del cinema, fare notizia solo con il gossip... Ogni riferimento è casuale”.



Come ha reso noto la polizia di Los Angeles, Asia Argento, al momento, non risulta indagata in relazione alle presunte molestie sessuali contro Bennett, ma ha aggiunto però che “verranno fatte delle ulteriori indagini”.



Una vicenda che ha del clamoroso e forse l’attrice romana rimarrà negli annali della storia per essere stata il personaggio che è riuscito a dividere l’opinione pubblica.