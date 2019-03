Venerdì 15 Marzo 2019, Dopo quasi tre anni di amministrazione a 5 Stelle a Roma e nove mesi di governo lo abbiamo capito: la politica del M5S è quella degli annunci, non quella delle cose fatte







Ieri la sindaca della Capitale Virginia Raggi ha annunciato con orgoglio l’arrivo della tanto attesa flotta di 70 bus a noleggio che dovrebbero servire ad aiutare la municipalizzata dei trasporti ATAC a far fronte al cronico problema dei mezzi che si rompono per strada e che vanno a fuoco.



La grande farsa degli “autobus nuovi” della Giunta Raggi



Il fatto che gli autobus siano a noleggio dovrebbe già dare la misura di quanto disperata sia la situazione visto che da un anno la Raggi e la sua Giunta promettono l’arrivo di centinaia di nuovi autobus per i quali – ovviamente – sono stati aperti bandi e gare d’appalto.



La sindaca ieri però ha deciso di superarsi e con un video in cui mostra l’imbarco dei primi autobus presi a noleggio. Imbarco perché quei 70 bus vengono da Israele. Al momento poi a Roma ne sono arrivati solo 38.