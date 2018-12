Martedì 18 Dicembre 2018, Monday Night deciso dopo meno di sessanta secondi da Duvan Zapata. Nei minuti di recupero il Var annulla un gol di Acerbi per fuorigioco. La squadra di Gasperini sale al 6° posto in classifica, a -1 dalla Lazio. ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino (56' Djimsiti), Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (85' Masiello), Ilicic (68' Pasalic), Zapata. All. Gasperini - LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace (78' Caicedo), Acerbi, Radu; Marusic (63' Lukaku), Parolo, Badelj (63' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All: S. Inzaghi - Ammoniti: Parolo (L), Zapata (A), Wallace (L), Lukaku (L), Djimsiti (A), Acerbi (L)

Martedì 18 Dicembre 2018, Monday Night deciso dopo meno di sessanta secondi da Duvan Zapata. Nei minuti di recupero il Var annulla un gol di Acerbi per fuorigioco. La squadra di Gasperini sale al 6° posto in classifica, a -1 dalla Lazio. ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino (56' Djimsiti), Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (85' Masiello), Ilicic (68' Pasalic), Zapata. All. Gasperini - LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace (78' Caicedo), Acerbi, Radu; Marusic (63' Lukaku), Parolo, Badelj (63' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All: S. Inzaghi - Ammoniti: Parolo (L), Zapata (A), Wallace (L), Lukaku (L), Djimsiti (A), Acerbi (L)

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

ATALANTA - LAZIO in Diretta Tv e Streaming (streaming) 17 dic - robedisport.com (Livehere81) - Dopo essere rimasta a secco di gol per tre partite consecutive, l’Atalanta ha segnato in tutte le ultime sette gare di Serie A, mantenendo una media di 2.9 reti a incontro (20 marcature totali). L’Atalanta ha segnato 29 gol in questo campionato; dopo 15 giornate di Serie A i bergamaschi hanno fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 30 gol nel 1955/56. La Lazio ha pareggiato quatt continua qui: streaming

- Dopo essere rimasta a secco di gol per tre partite consecutive, l’Atalanta ha segnato in tutte le ultime sette gare di Serie A, mantenendo una media di 2.9 reti a incontro (20 marcature totali). L’Atalanta ha segnato 29 gol in questo campionato; dopo 15 giornate di Serie A i bergamaschi hanno fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 30 gol nel 1955/56. La Lazio ha pareggiato quatt

calcio - Roma - Genoa 3-2 Guarda Gol e Highlights (roma genoa calcio) 17 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Serviva una risposta e la risposta è arrivata. Solo nel risultato però, perché dal punto di vista della prestazione la Roma non convince affatto. I giallorossi, infatti, riacciuffano per due volte il Genoa solo grazie a dei guizzi, personali o frutto di sporadici calci piazzati, e riescono poi a completare la rimonta con il destro vincente di Cristante, in un quarto d’ora di scarso equilibrio da continua qui: roma genoa calcio

- Serviva una risposta e la risposta è arrivata. Solo nel risultato però, perché dal punto di vista della prestazione la Roma non convince affatto. I giallorossi, infatti, riacciuffano per due volte il Genoa solo grazie a dei guizzi, personali o frutto di sporadici calci piazzati, e riescono poi a completare la rimonta con il destro vincente di Cristante, in un quarto d’ora di scarso equilibrio da

Torino - Juventus 0-1 Guarda Gol e Highlights (torino juventus) 16 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Cristiano Ronaldo trasforma il rigore che decide il derby segnando il gol numero 5000 della Juventus in Serie A. Allegri la vince senza ricorrere nemmeno a una sostituzione. Bianconeri momentaneamente a +UNDICI sul Napoli. TORINO (3-5-2): Sirigu (20' Ichazo); Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina (85' Berenguer), Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi (76' Parigini); Zaza, Belotti. All. Mazzarri - JUVENTUS (4-3- continua qui: torino juventus

- Cristiano Ronaldo trasforma il rigore che decide il derby segnando il gol numero 5000 della Juventus in Serie A. Allegri la vince senza ricorrere nemmeno a una sostituzione. Bianconeri momentaneamente a +UNDICI sul Napoli. TORINO (3-5-2): Sirigu (20' Ichazo); Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina (85' Berenguer), Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi (76' Parigini); Zaza, Belotti. All. Mazzarri - JUVENTUS (4-3-

Inter - Udinese 1-0 Guarda Gol e Highlights (inter udinese) 15 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Il "solito" Icardi, in una maniera per lui "insolita". A San Siro l'Inter ritrova una vittoria che mancava da 4 gare tra campionato e coppa, e lo fa contro l'Udinese, grazie al suo capitano, che la risolve su rigore, calciando con il cucchiaio. 1-0 che pesa, ma quanta fatica: soprattutto perché i nerazzurri dominano per lunghi tratti, palleggiano bene, esibiscono buone trame, ma non riescono mai continua qui: inter udinese

- Il "solito" Icardi, in una maniera per lui "insolita". A San Siro l'Inter ritrova una vittoria che mancava da 4 gare tra campionato e coppa, e lo fa contro l'Udinese, grazie al suo capitano, che la risolve su rigore, calciando con il cucchiaio. 1-0 che pesa, ma quanta fatica: soprattutto perché i nerazzurri dominano per lunghi tratti, palleggiano bene, esibiscono buone trame, ma non riescono mai

Udinese - Atalanta 1-3 Guarda Gol e Highlights (calcio udinese) 09 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - I nerazzurri tornano alla vittoria in campionato dopo due k.o. di fila e agganciano Toro, Roma, Sassuolo e Parma al sesto posto in classifica. Prima sconfitta della gestione Nicola per l’Udinese. Alla sua terza partita sulla panchina dell’Udinese, anche per la forzata rinuncia a Behrami (reduce da infortunio, e in panchina), Nicola inizia a cercare qualcosa di diverso. Rispetto alle previsioni, d continua qui: calcio udinese

- I nerazzurri tornano alla vittoria in campionato dopo due k.o. di fila e agganciano Toro, Roma, Sassuolo e Parma al sesto posto in classifica. Prima sconfitta della gestione Nicola per l’Udinese. Alla sua terza partita sulla panchina dell’Udinese, anche per la forzata rinuncia a Behrami (reduce da infortunio, e in panchina), Nicola inizia a cercare qualcosa di diverso. Rispetto alle previsioni, d

calcio - Sassuolo - Fiorentina 3-3 Guarda Gol e Highlights (sassuolo fiorentina calcio) 09 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Pazzo secondo tempo al Mapei Stadium, ripresa che fa il pieno di episodi (6 gol e 2 espulsioni) pur non ribaltando il destino di Sassuolo e Fiorentina. Termina 3-3 il match alle porte dell’Europa League, sfida tra pretendenti accomunate dalla sterilità da tre punti: solo un successo nelle ultime 9 gare di campionato, troppo poco per spiccare il salto verso il 6° posto. Meglio gli emiliani nell’ar continua qui: sassuolo fiorentina calcio

- Pazzo secondo tempo al Mapei Stadium, ripresa che fa il pieno di episodi (6 gol e 2 espulsioni) pur non ribaltando il destino di Sassuolo e Fiorentina. Termina 3-3 il match alle porte dell’Europa League, sfida tra pretendenti accomunate dalla sterilità da tre punti: solo un successo nelle ultime 9 gare di campionato, troppo poco per spiccare il salto verso il 6° posto. Meglio gli emiliani nell’ar

Lazio - Sampdoria 2-2 Guarda Gol e Highlights (calcio sampdoria) 09 dic - guarda-il-video.blogspot.com (miguel) - Partita folle all'Olimpico: la Samp passa in vantaggio nel primo tempo con un gol di Quagliarella e nella ripresa viene acciuffata dal "solito" Acerbi (quarto gol al Doria per il difensore), che pareggia su un assist di tacco di Parolo. A tempo scaduto il Var concede un rigore ai padroni di casa: Immobile trasforma, ma al 99° Saponara in acrobazia segna il definitivo 2-2. Con questo pareggio all' continua qui: calcio sampdoria

- Partita folle all'Olimpico: la Samp passa in vantaggio nel primo tempo con un gol di Quagliarella e nella ripresa viene acciuffata dal "solito" Acerbi (quarto gol al Doria per il difensore), che pareggia su un assist di tacco di Parolo. A tempo scaduto il Var concede un rigore ai padroni di casa: Immobile trasforma, ma al 99° Saponara in acrobazia segna il definitivo 2-2. Con questo pareggio all'

I consigli e le informazioni recenti più utili segnalati dagli utenti: