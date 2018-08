Segnalato da FabrizioDeAndreis il 11-08-2018 01:01:03



Sabato 11 Agosto 2018, Grande nuovo riconoscimento per Salvatore Di Costanzo, in arte Axel Ramirez. Lo scorso Luglio il poeta e scrittore partenopeo ha partecipato alla XII edizione del Premio Letterario Europeo intitolato “Massa, città fiabesca di mare e di marmo" indetta dall’associazione culturale “Versilia Club” patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dalla Provincia di Massa Carrara, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e della S.p.A. Fonteviva acque minerali apuane.

Le opere che ha iscritto al concorso sono state “Sette rose per Sofia” nella sezione racconti editi, “Cielo sopra Sofia” racconto inedito e continuo di “Sette rose per Sofia” e la poesia “Sognando Agartha”.



La cerimonia di Premiazione ci sarà sabato 29 Settembre con inizio alle ore 15,30 a Massa (Toscana), nel restaurato ottocentesco Teatro dei Servi. Seguirà la passeggiata di festeggiamento nelle Piazze del Centro Storico, con Sbandieratori, Tamburini, Dame in costume rinascimentale e Vincitori, Finalisti. Poi, alle ore 20,00 la Cena degli Autori aperta a tutti (su prenotazione). Ospiti, i componenti della Giuria e i Consiglieri del Direttivo dell'Associazione, nonché i Vincitori della Sezione "Arte Fotografica"