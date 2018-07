Venerdì 27 Luglio 2018, Il Calciomercato 2018 non smette di regalare sorprese, protagonista della settimana la Roma, che se da una parte ha scelto come nuovo portiere Olsen, dall'altra ha visto sfumare Malcom, andato al Barcellona. Grandi manovre sull'asse Juve-Milan, con Bonucci che vuole tornare a vestire la maglia bianconera, in cambio i rossoneri chiedono Caldara, mentre al momento è stato proposto Benatia. L'Inter si avvicina a Vrsaljko, ed è tornata con forza su Vidal, in uscita dal Bayern Monaco. Lazio scatenata, attesi nella capitale Correa e Badejl.