Martedì 15 Gennaio 2019, Cesare Battisti è finalmente approdato in Italia. In fuga da quasi un quarantennio, trovò riparo prima In Messico, poi nella Francia socialista di Mitterand che ha sempre negato l’estradizione. Poi, con al governo la destra di Chirac, è dovuto scappare in Sud America. Trovando l’accoglienza del Presidente Lula. Tuttavia, giunto al potere il Governo di ultradestra guidato da Bolsonaro, Battisti ha ritenuto opportuno lasciare il Paese.

Battisti è stato condannato all’ergastolo (pena che però non sconterà, in virtù di un accordo tra Italia e Brasile), con sentenze passate in giudicato, per quattro delitti, due commessi materialmente, due in concorso con altri, oltre che per vari reati legati alla lotta armata e al terrorismo.

Ma oltre a Battisti, ci sono molti altri terroristi italiani latitanti per il mondo. Oltre 50. Eccone alcuni.