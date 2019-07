Domenica 21 Luglio 2019, Unisciti alla Community di Motociclisti Crea il tuo profilo, identifica la tua moto e il tuo stile, inserisci la città dove giri, renditi visibile agli altri biker. Scopri il primo social network interattivo dedicato al mondo delle due ruote, condividi la tua passione, trovi nuovi amici, organizza viaggi con loro, scopri i migliori eventi, trova club e gruppi. == Crea gruppi, eventi e raduni == Organizza eventi e crea o unisciti ai gruppi. Identifica gli utenti per marca, moto, categoria in modo tale da creare al meglio eventi e personalizzarli. Bikerface è la più grande community di motociclisti e qui puoi trovare gruppi e club delle tue marche preferite, o per interessi o per il tuo stile di guida. Proponi attività e rimani aggiornato sulle ultime tendenze. == Itinerari, rating e avvio navigatore == Renditi visibile ai motociclisti attorno a te, ricevi recensioni per gli itinerari che hai creato, aumenta di livello con le tue mappe. Crea i tuoi migliori itinerari, trova nuove idee dalla community, ricerca il percorso più adatto a te in base a luogo e lunghezza. Commenta apprezza e condividi nella più grande community di itinerari motociclistici al mondo. VOLETE SAPERNE DI PIU' SU QUESTA INTERESSANTE APP SOCIAL PER I MOTOCICLISTI? FATE UN SALTO SUL BLOG DI XANTARMOB ;)

app - Hotels Scanner – l'app per trovare le migliori offerte! (hotel vacanze app) 12 mar - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Hotels Scanner per iPhone e Android è in assoluto una delle migliori applicazioni per cercare (ed eventualmente) prenotare una camera in un hotel in zona o in giro per il Mondo. Grazie al completissimo motore di ricerca (che raccoglie dati in tempo reale da tutti i sistemi di prenotazione mondiale) potrete cercare una stanza usando la geolocalizzazione, scegliendo per stelle, prezzi, recension

uFirst per iOS e Android – l'app per saltare la fila! (last minute arte) 19 giu - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Con l'applicazione uFirst per iPhone e Android potrete acquistare biglietti e VIP pass per i luoghi più richiesti e visitati del mondo, evitando code infinite in maniera semplice, veloce e sicura. L'app offre una grande varietà di "accessi" sparsi in tutto il Mondo, come ad esempio musei, club,

Dna Moto per iOS e Android – l’app social dei motociclisti (sport) 23 mag - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Dna Moto per iPhone e Android è la nuova app social creata appositamente per gli appassionati di moto!\r

Italia a Cavallo – l'app dedicata al turismo equestre per iOS e Android (turismo cavalli) 21 mag - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Con "Italia a Cavallo" per iPhone e Android (creata da Turismo a Cavallo in collaborazione con Legambiente) potrete conoscere e apprezzare i migliori maneggi nazionali, che vi daranno la possibilità di scoprire posti a dir poco stupendi in compagnia di un cavallo. Percorsi, parchi, riserve natur

GuestToGuest – l’app per scambiarsi la casa via iPhone o Android (ferie) 09 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Ecco un applicazione che tornerà sicuramente utile agli appassionati di viaggi (e non solo)!\r

Vado e Vengo – il carpooling libero e gratuito per iPhone e Android (carpooling) 20 mar - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Vado e Vengo è la nuova app di carpooling tutta italiana da provare su iPhone e Androiod!\r

Grazie ad essa potrete cercare (oppure offrire) un passaggio in auto dividendo le spese, senza ulteriori costi da parte dell'app stessa.

