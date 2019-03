Venerdì 01 Marzo 2019, C'è sicuramente un girone dell'inferno per chi ha progettato la linea C della metro. Per quegli amministratori, quegli ingegneri e tecnici in generale che hanno permesso a un intero versante povero e privo di collegamenti di rimanere tale- La cronaca ed il racconto di chi c'era



Sisfo in metro - Di Andrea



Blocco Metro C: bus sostitutivi fra Grotte Celoni e Alessandrino

C'è sicuramente un girone dell'inferno per chi ha progettato la linea C della metro.



Per quegli amministratori, quegli ingegneri e tecnici in generale che hanno permesso a un intero versante povero e privo di collegamenti di rimanere tale.



Il loro contrappasso?



Me li immagino costretti a scendere ogni giorno a San Giovanni, davanti a una porta guasta, prendere gomitate per salire su una scala mobile rotta e arrivati in superficie scoprire di dover rifare tutto daccapo.



In eterno