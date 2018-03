Domenica 25 Marzo 2018, Scrivi BFF nei commenti per sapere se il tuo profilo è sicuro”

Nelle ultime ore sta dilagando una nuova bufala su facebook “Condividi BFF se vuoi sapere se il tuo profilo è sicuro”. Tanto semplice ma davvero geniale come bufala tanto che sta riuscendo a coinvolgere tantissimi utenti in italia e in tutto il mondo...



Ma come si fa a credere a queste cose!? Vi starete chiedendo ma come funziona , In sostanza il CEO di Facebook avrebbe inventato la sigla “BFF” per rendere sicuro il suo profilo....