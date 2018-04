Sabato 21 Aprile 2018, “Dentro un saluto, c'è quello che lasci indietro e quanto sei da oggi in poi”: questo pensiero è alla base di “Bye Bye”, il nuovo singolo di Annalisa in radio da Venerdì 20 Aprile 2018.







«È il racconto di un cambiamento, ma l'ho capito alla fine: quando l'ho guardato da fuori e mi ci sono vista diversa, più energica, consapevole e autentica di quanto fossi stata sino ad allora. Eppure al contempo così simile a quando bambina la musica per me era scoperta impulsiva, illogica, senza regole, filtri, nulla».







“Bye Bye”, scritto da Annalisa con Danti e Pat Simonini, arriva dopo il successo di “Il Mondo prima di te”, certificato disco d’ORO, tra i brani più suonati dalle radio italiane e con un video con più di 24 milioni di visualizzazioni.







“Bye Bye” è anche il titolo del suo ultimo album che ha debuttato ai vertici della classifica di vendita e vede la raffinata cantautrice ed interprete in una veste nuova, con sonorità e temi originali.







A Maggio Annalisa torna dal vivo con due imperdibili concerti, dove presenterà in anteprima il nuovo album oltre ai successi del suo repertorio, “Bye Bye Live" sarà il 10 Maggio all’ Atlantico a Roma e il 14 Maggio all’ Alcatraz Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso i punti di vendita e prevendite abituali. Per maggiori informazioni: www.fepgroup.it







1 Doppio Disco di Platino, 2 Dischi Platino e 6 Dischi d’oro, 6 album, Annalisa ha collaborato con artisti italiani e internazionali e ha condotto programmi tv. É stata una dei volti della tv con “Tutta colpa di Darwin” su Italia 1 e con “Amici” dove ha svolto il ruolo di Tutor .