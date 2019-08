Domenica 18 Agosto 2019, Oggi vediamo di capire esattamente come sia possibile sapere qualcosa del nome Cataldo, la sua origine, il vocabolo da cui deriva, il suo significato e anche altro. Vedremo di comprendere quando si festeggia San Cataldo, se ci sono più date in questione sul calendario oppure no. Dunque Cataldo è un nome abbastanza diffuso in Italia e nel resto del mondo ma soprattutto in Italia ha una buona diffusione. Vedremo di capire esattamente anche da quale antichissimo vocabol oe lingua derivi perchè non so se lo sapete, ma quasi tutti i nome provengono dal lingue antiche come il latino, il germanico, l'etrusco, ecc...