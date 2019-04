Martedì 02 Aprile 2019, Il Professore e il Pazzo, il film diretto da P.B. Shemran, racconta la storia vera del Professor James Murray (Mel Gibson) al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò il Professore avrà l’idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester (Sean Penn) un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente.



DATA USCITA: 21 marzo 2019

GENERE: Biografico, Drammatico, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: P.B. Shemran

ATTORI: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Eddie Marsan, Jennifer Ehle, Steve Coogan, Stephen Dillane, Ioan Gruffudd, Laurence Fox, Jeremy Irvine, Lars Brygmann, Brian Murray, David O'Hara