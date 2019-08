18 ago - www.oroscopodioggiedomani.it (Oros4275)

continua qui: cataldo



- Oggi vediamo di capire esattamente come sia possibile sapere qualcosa del nome Cataldo, la sua origine, il vocabolo da cui deriva, il suo significato e anche altro. Vedremo di comprendere quando si festeggia San Cataldo, se ci sono più date in questione sul calendario oppure no. Dunque Cataldo è un nome abbastanza diffuso in Italia e nel resto del mondo ma soprattutto in Italia ha una buona diffu