Martedì 03 Settembre 2019, Consolata è un nome davvero molto diffuso in Italia e nel resto del Mondo. Questo nome è particolarmente diffuso nelle zone del Sud Italia ed esattamente in Sicilia. Ma cosa significa questo appellativo? Cosa si nasconde dietro il suo nome? Cosa è possibile sapere relativamente alle sue origini? Cerchiamo di capirlo esattamente e cerchiamo anche di essere attenti al suo significato etimologico e quindi al suo particolare significato proveniente da un vocabolo di una lingua molto antica. Esattamente vedremo anche di calcolare il suo santo relativo, meglio la sua santa perchè la forma al maschile non esiste assolutamente...