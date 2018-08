Venerdì 31 Agosto 2018, CORSO IAP ONLINE IMPRENDITORE AGRICOLO VALIDO IN TUTTA ITALIA

PROFESSIONALE D.lgs n°99/2004

Ai fini del riconoscimento della qualifica Corso IAP online il possesso

dei requisiti individuati dal comma 1 dell’articolo:

Il candidato deve avere adeguate conoscenze e competenze

nel settore agricolo Deve dichiarare un reddito complessivo di lavoro

proveniente almeno per il 50% ridotto al 25% Per determinate zone

svantaggiate come individuate all’articolo 17 del reg. (CE) n.

1257/1999 dall’attività agricola esercitata.

Il Tempo di lavoro dedicato alla suddetta attività agricola deve essere

pari almeno al 50% del Complessivo Anche in questo caso è azionabile

l’abbattimento al 25% per le zone svantaggiate

Il successivo comma 2 individua i soggetti deputati alla verifica di tali requisiti, individuandoli nelle regioni,

Mantenendo tuttavia, in capo all’Inps, la facoltà di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie

Ne deriva che la regione o la provincia è l’unico soggetto atto a riconoscere

La qualifica IAP all’agricoltore, tant’è vero che si dovrà aver cura di andare a verificare,

Regione per Regione, i parametri richiesti.

Nella Società di persone Almeno un socio con qualifica IAP;



Società in accomandita Almeno un socio accomandatario con qualifica IAP;



Nelle Società cooperative Almeno un quinto dei soci con qualifica IAP;



Nelle Società di capitale Almeno un amministratore con qualifica IAP;



AL COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) CHE SI DEDICA DIRETTAMENTE E ABITUALMENTE

ALLA COLTIVAZIONE DEI FONDI E AL GOVERNO DEL BESTIAME CON COMPLESSIVA FORZA LAVORATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE INFERIORE A UN TERZO DI QUELLA OCCORRENTE

PER LE NORMALI NECESSITÀ DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO E PER L´ALLEVAMENTO ED IL GOVERNO DEL BESTIAME

COME DISPOSTO DALL’ART. 48 DELLA L. 2 GIUGNO 1961, N. 454, E DALL’ART. 2083 DEL C.C.;

ALL’IMPRENDITORE AGRICOLO (I.A.P.) CHE ESERCITA L´ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

DEL FONDO, LA SELVICOLTURA, L’ALLEVAMENTO DI ANIMALI E ATTIVITÀ CONNESSE

COME PREVISTO DALL’ART. 2135 DEL CODICE CIVILE;

PER OTTENERE L’ATTESTATO DEL CORSO IAP SOLO DIMOSTRANDO:

Di essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o Diploma di Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali e delle Tecnologie Alimentari;

RICONOSCIUTO E REGOLAMENTATO DAL CE n. 1257/1999 del Cons. del 7 maggio 1999

o Diploma Universitario nelle medesime aree o ancora Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario;

OPPURE

Deve esercitare l’attività Agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare,

Oppure come Amministratore o Lavoratore agricolo per almeno un triennio;

Deve essere in possesso di Attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura o corsi di formazione regionali dove il numero varia secondo della regione.

Deve dedicare la maggior parte del proprio tempo lavorativo nell’attività agricola.

