Domenica 01 Settembre 2019, CAGLIARI - Alle 20.45 Cagliari e Inter scenderanno in campo alla Sardegna Arena per la seconda giornata di campionato. Umore diverso per le due squadre, con l'Inter reduce dal 4-0 interno contro il Lecce e i rossoblù che hanno dovuto incassare la sconfitta per 1-0 contro il Brescia. Sarà una partita speciale per i due grandi ex, Radja Nainggolan, in prestito ai rossoblù, e Nicolò Barella, passato ai nerazzurri in estate per 45 milioni di euro. In casa Inter, però, si parla ancora e tanto del caso Icardi, con Antonio Conte che nella conferenza stampa della vigilia è stato chiaro: "Non penso a chi sta a guardare. Con lui fatto tutto secondo le regole, vorrei si parlasse solo dei protagonisti di questa Inter". Tra i convocati c'è il cileno Alexis Sanchez, mentre rimangono ad Appiano De Vrij e Biraghi. Recuperato, ma solo per la panchina, Godin. Dall'altra parte sarà la prima volta per il portiere ex Roma Olsen, mentre dovrebbe partire dalla panchina Simeone, chiamato a sostiture Pavoletti che rimarrà a lungo fuori per il grave infortunio al legamento crociato anteriore.