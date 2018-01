Sabato 06 Gennaio 2018, Cagliari - Juventus, STREAMING e TV free. Il posticipo serale della 20ª giornata di Serie A vede la Juventus, 2ª in classifica, ospite del Cagliari, reduce dal successo contro l'Atalanta. La Juventus , 2ª in classifica, prosegue la sua rincorsa al Napoli capolista e sfida in Sardegna il Cagliari di Lopez, reduce dalla bella vittoria esterna a Bergamo contro l'Atalanta, nel posticipo serale del 20° turno di Serie A.