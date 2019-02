Martedì 05 Febbraio 2019, si avvicina di carnevale. è sicuramente un appuntamento che grandi e piccini non possono mancare è quello di viareggio. una festa che si rinnova ogni anno, giunta quest'anno alla sua 146 esima edizione. un appuntamento dove ogni anno porta molti turisti nella localita toscana pronta a fare festa. quest'anno il tema del carnevale di viareggio sara dedicato alle donne. come al solito sfileranno maschere realizzate in cartapesta pronti a stupire coloro che giungeranno a viareggio. ospite della manifestazione sara la grandissima carla fracci, e come se non bastasse dovrebbe esserci fuori concorso un carro

