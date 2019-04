Venerdì 19 Aprile 2019, greta Thunberg dal palco di piazza del popolo a roma ha parlato ai giovani accorsi per vederla e partecipare alla protesta a favore del clima. la ragazza parlando ai ragazzi ha ribadito che loro con questa protesta non desiderano perdere tempo, in quanto pensa che loro stanno vivendo in un momento in cui l'emergenza è stata ignorata. secondo la ragazza 16 enne loro stanno cambiando il mondo con queste manifestazioni. il palco dove ha parlato greta Thunberg è completamente ecologico, in quanto l'elettricità è stata generata da centoventi ciclisti, un modo del tutto innovativo e ecologico presente