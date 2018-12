Venerdì 28 Dicembre 2018, Tutto il mondo del calcio si è schierato dalla sua parte con messaggi di solidarietà commoventi. I cori che hanno rovinato Inter-Napoli bersagliando Kalidou Koulibaly, sono stati ampiamente dibattuti nei salotti TV, ma forse non tutti conoscono la storia di questo ragazzo nato a St-Dié-des-Vosges, un piccolo comune di 22.000 abitanti a sud-est di Strasburgo, al confine con le Germania, dove i genitori sono arrivati dal Senegal prima che lui nascesse. Per sopravvivere il papà ha trovato un lavoro da operaio, la mamma invece lavorava come cameriera. A soli sette anni Kalidou ha scoperto la passione per il calcio con la vittoria della Francia al mondiale del 1998. In quella squadra militava il giocatore che da subito è diventato il suo idolo: Lilian Thuram.