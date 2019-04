Martedì 09 Aprile 2019, Da qualche anno Cassius Clay, meglio conosciuto come Muhammed Ali dopo la sua conversione all'Islam, non è più tra noi.

I suoi fans di tutto il mondo lo ricordano come un grande pugile e una persona forse un po' spaccona ma gentile. Era un influencer.

E tutti gli altri?

Possibile che un uomo tanto legato alla storia del pugilato possa affascinare e catturare l'attenzione di molte persone che il pugilato non l'hanno mai seguito, come me?

Mi sono posta questa domanda che ha una sola risposta: Muhammed Ali era un grande comunicatore.

Qualcuno che sapeva usare le parole forse anche meglio dei pugni.

Vi spiego il perché in dieci punti che possono servire anche a noi oggi