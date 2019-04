Domenica 14 Aprile 2019, La Tuscia era la denominazione attribuita all’Etruria dopo la fine del dominio etrusco, invalso a partire dalla Tarda antichità e per tutto l’Alto Medioevo. Il nome indicava in origine un territorio assai vasto che comprendeva tutta l’Etruria storica: la Toscana, l’Umbria occidentale e il Lazio settentrionale. Fu poi ripartita in Tuscia romana, Tuscia ducale e Tuscia longobarda.

Viterbo ha antiche origini e vanta il più vasto centro storico medievale d’Europa. Con alcuni quartieri medioevali ancora oggi apprezzabili. Così come ancora oggi è eretta la cinta muraria che la circonda, tranne ad ovest, dove si estendono zone archeologiche e termali.

Vediamo cosa vedere a Viterbo e perché viene definita la città dei Papi.