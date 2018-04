Lunedì 16 Aprile 2018, Il significato di cantare o di sentire canzoni nei sogni è legato al potere della musica che è la forma più diretta ed antica di espressione di sé, dei propri sentimenti, del bisogno di comunicare e di sentirsi connessi con gli altri, con il mondo, con il divino. Cantare nei sogni e nella realtà significa dare voce a ciò che è dentro di sé, dargli una forma che possa essere compresa ed emozioni. Che faccia sentire ciò che si sente. E' quindi un modo per mostrare qualcosa di sé o per portare a galla ciò che nella realtà non si vuole sentire.