Cosa significa sognare i defunti Simbolismo e significato dei defunti nei sogni (sognare defunti) 18 giu - www.guidasogni.it (marni) - Sognare i defunti mette in contatto il sognatore con aspetti della sua vita passata, ricordi, influenze e relazioni che hanno inciso nella sua personalità. Vedere i defunti più cari nei sogni può rispondere ad un bisogno di protezione e consolazione nei momenti più difficili o all'elaborazione del continua qui: sognare defunti

Cosa significa sognare un pinguino? Come interpretare la presenza di pinguini nei sogni? (sognare pinguino) 11 giu - www.guidasogni.it (marni) - Cosa pensare della presenza del pinguino nei sogni? Come interpretare la sua apparizione? Per capire a cosa si riferisca e come collegarlo alla propria realtà è necessario partire dalle qualità che il sognatore gli attribuisce e dalle caratteristiche oggettive che lo distinguono dagli altri animali continua qui: sognare pinguino

Cosa signfica sognare i piedi? Il simbolo del piede nei sogni (sognare piedi) 08 giu - www.guidasogni.it (marni) - Cosa significa sognare piedi nostri o altrui? Come interpretare le diverse immagini oniriche in cui sono coinvolti? In questo articolo esploriamo il significato del piede nei sogni quale simbolo delle nostre basi e sicurezze, della capacità di "stare con i piedi per terra", cioè essere concreti, s continua qui: sognare piedi

Cosa significa sognare di non riuscire a frenare? Ilsimbolo della frenata nei sogni (sognare di frenare) 04 apr - www.guidasogni.it (marni) - Sognare di frenare, non riuscire a farlo e temere le conseguenze della propria velocità è molto comune nei sogni ed è una precisa allegoria di qualcosa che il sognatore sta vivendo con troppa foga, un ambito in cui sta andando troppo "veloce" ed in cui non ha più il controllo della situazione. Con continua qui: sognare di frenare

Cosa significa sognare di guidare? Il simbolo della guida nei sogni (sognare di guidare) 26 mar - www.guidasogni.it (marni) - Sognare di guidare è una immagine simbolica molto comune legata alle abilità sociali del sognatore. Infatti, riuscire a guidare la propria automobile o altri mezzi di trasporto nei sogni rappresenta le capacità di avanzare nella vita contando sulle proprie risorse e capacità. Ecco perchè è così imp continua qui: sognare di guidare

Il simbolo del colore grigio nei sogni Cosa significa sognare il grigio? (sognare grigio) 26 mar - www.guidasogni.it (marni) - Sognare il colore grigio porta in evidenza un simbolismo fatto di sensazioni per lo più sgradevoli: uniformità, abitudini, noia, depressione, malinconia. E' un colore che esclude la vitalità ed il movimento dei colori più vivi e, per questa ragione, può indicare momenti di difficoltà e di blocco o continua qui: sognare grigio

Sognare piscine Cosa significa sognare di nuotare in piscina? (sognare piscina) 19 mar - www.guidasogni.it (marni) - Sognare piscine è l'immagine onirica simbolo delle acque "contenute" in uno spazio artificiale che allude allo stesso spazio che il sognatore ha costruito e riservato ai suoi sentimenti. Sentimenti che in genere sono legati alla sua relazione di coppia. Così, sognare una piscina, osservarne lo stat continua qui: sognare piscina

