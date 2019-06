Sabato 15 Giugno 2019, Cari lettori, un primo passo per avere una buona skincare parte sicuramente dalla detersione. Per questo passaggio, così importante per la pelle, sto utilizzando ormai da più di un mese la Crema Detergente Idratante di Alia Skin Care. E' un prodotto che ho scoperto casualmente grazie a Valentina dell'e-shop Libellula Bio. Infatti, pur avendo già sentito parlare di Alia Skin Care non avevo ancora provato nulla.



Il brand è tutto italiano ed ha origine dalla bella Sicilia, nato dalla Dott.ssa Debora Pollina.

Il connubio tra la purezza degli estratti utilizzati, la ricerca scientifica di specifiche formulazioni e l'arte della pittura su maiolica (tipica della Sicilia) dà origine a prodotti con un'alta concentrazione di principi attivi ed esaltati da un packaging che è un'opera d'arte, davvero originale!



Mi piacciono questo tipo di realtà: brand che promuovo i loro prodotti, ma senza dimenticare le proprie origini e l'amore verso la propria terra.