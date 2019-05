Venerdì 17 Maggio 2019, Come l'anello del cranio diventa più popolare



Alcuni credono che i significati dell'anello del cranio siano legati a un testo antico e anche a tribù che usano teschi per il loro rituale. è un sintomo della mortalità di tutti gli esseri viventi e nello stesso tempo rappresenta una salvezza di qualcuno. Spaventa e allo stesso tempo offre speranza di salvezza nell'antico senso spirituale. per questo motivo gli ornamenti con teschi erano indossati non solo dai seguaci delle sette, ma anche dai guerrieri e dai pionieri nei vari campi della scienza.



Un paio di decenni fa, un pendente, un braccialetto o un anello con la testa di un morto era un attributo associato di subculture informali. Alcune persone li consideravano ridicoli o forse minacciosi, mentre per altri erano un emblema delle sacre riflessioni dell'Amleto di Shakespeare su "essere o non essere". attualmente, il riconoscimento di tali gioielli si è notevolmente moltiplicato. Un cerchio con un sistema operativo si trova ciascuno su una mano di un motociclista, noto attore, politico, borghese o nome.



Secondo gli psicologi, un cerchio è il migliore grazie per dimostrare le opzioni distintive dell'attributo. Se desideri afferrare una persona un po 'più in alto, devi guardare attentamente le sue dita.



Un anello indossato sul mignolo caratterizza un originale, intraprendente e attivo che cerca di rivelare il suo potenziale al meglio. associato ornamento che decora un dito telaio è comunemente associato indicatore che quest'uomo non è single.



Un anello che adorna il dito medio indica la determinazione di una persona e quindi la fermezza delle sue posizioni di vita. Mostra inoltre la flessibilità del suo proprietario per valutare obiettivamente il suo potere e le opportunità.



Un anello al dito può essere un segno di una persona robusta e voluttuosa.



Se vedi un cerchio indossato su un pollice, farai in modo che quest'uomo abbia un carattere stravagante, impulsivo e sensibile. Oltre a un anello del teschio è simbolico per la popolarità, gli anelli del cranio sono anche popolari grazie al suo aspetto maschile e look alla moda che non cambia negli anni



Anello da motociclista in argento

L'argento, come tessuto per accessori per motociclisti, è stato scelto per una ragione. Questo metallo è buono per coloro che conducono una vita piena di moda e cercano di affrontare la banda. Gli anelli d'argento non sembrano essere suscettibili di graffiare; non si scuriscono e non hanno bisogno di cure eccessive. appaiono alla moda e unità di zona accessibile a tutti, è possibile trovare un negozio online per gioielli in argento teschio.



