Lunedì 19 Agosto 2019, A una settimana dall’inizio della crisi di governo aperta da Salvini, escono i primi sondaggi sulle intenzioni di voto. Lipotesi di tornare alle urne in autunno sembra allontanarsi aprendo nuovi scenari.



La situazione politica è ancora lontana dall’essere chiara. Si attendono le dichiarazioni del Premier Conte al Senato, in questa occasione il centrodestra ha più volte dichiarato di voler procedere al voto di sfiducia del presidente del consiglio. Vediamo quali partiti vengono avvantaggiati da questa situazione e quali invece perdono consensi.



Il sondaggio

Il sondaggio riportato è prodotto dall’istituto Termometro Politico per La7. Condotto su un campione di 2500 persone, non vengono indagate ancora le intenzioni di voto per il nuovo partito di Toti, Cambiamo, nato da una scissione in Forza Italia...



