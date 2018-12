Martedì 04 Dicembre 2018, In Sicilia sono presenti diverse tipologie di muffolette. Per il Traina, il termine indica “pane molle e spugnoso”. Il comune denominatore nella produzione di questo prodotto consiste nella muddiata dell’impasto, cioè nell’ammorbidire l’impasto con l’aggiunta di una percentuale di acqua maggiore rispetto a quella impiegata per la preparazione del pane. La forma è prevalentemente rotonda, talvolta schiacciata, con poca mollica; altre volte più alta, con mollica alveolata ed umida. La muffoletta, in Sicilia, è un classico pane delle feste invernali, in quanto le sue caratteristiche strutturali consentono, in particolare quando è calda e appena sfornata, di essere imbottita facilmente con ricotta, caciocavallo e sugna (strutto), oppure con olio, pepe, acciughe e formaggio.