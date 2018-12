Mercoledì 05 Dicembre 2018, Ripiddu ‘nnivicatu, montagna innevata in italiano, è un primo piatto frutto di un’invenzione moderna di un cuoco catanese. Si tratta di un riso al nero di seppie presentato a piramide, con la punta condita con ricotta, e sulla cima salsa di pomodoro piccante. Il piatto rappresenta l’Etna innevato e col fuoco al centro. Il nero di seppia è una specialità che è diffusa un pò in tutte le regioni italiane e soprattutto nel Veneto. La cucina di una regione ricca di tradizioni, come la Sicilia, difficilmente si abbandona a nuove pietanze.

Dimenticando per un attimo arabi, francesi e spagnoli, ecco un primo che non rientra nella tradizione gastronomica siciliana.