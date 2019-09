Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

Fa male fare il bagno dopo mangiato? Come stanno le cose (estate alimentazione) 02 ago - lucascialo.altervista.org (LucaScialo) - L’estate è in pieno svolgimento, malgrado l’ormai solito tempo pazzerello che alterna sole e caldo africano con grandine e temporali. Estate fa rima con mare ed ecco che giungono i vari tormentoni: brani musicali, la prova costume, le prenotazioni, se si può fare il bagno dopo mangiato. Da bambini, infatti, un po’ a tutti ci è stato detto: devi aspettare 2 ore. Meglio 3. Poi ovviamente dipendeva continua qui: estate alimentazione

- L’estate è in pieno svolgimento, malgrado l’ormai solito tempo pazzerello che alterna sole e caldo africano con grandine e temporali. Estate fa rima con mare ed ecco che giungono i vari tormentoni: brani musicali, la prova costume, le prenotazioni, se si può fare il bagno dopo mangiato. Da bambini, infatti, un po’ a tutti ci è stato detto: devi aspettare 2 ore. Meglio 3. Poi ovviamente dipendeva

Veleggiata natalizia? Ecco come (con qualche idea regalo per i ritardatari) (vela natale) 16 dic - www.elenaferro.it (Bunnister68gmailcom) - Chi l'avrebbe mai detto, un Natale in barca a vela! Perché no? Durante i mesi invernali il mare offre spettacoli entusiasmanti e sono molte le cose che potrete scoprire insieme a un gruppo di avventurieri come voi. Dovete solo equipaggiarvi bene per resistere al freddo e alla vita della barca a vela. In questo articolo vi spiego come fare e cosa proprio non dovete dimenticare. E da ultimo, per continua qui: vela natale

- Chi l'avrebbe mai detto, un Natale in barca a vela! Perché no? Durante i mesi invernali il mare offre spettacoli entusiasmanti e sono molte le cose che potrete scoprire insieme a un gruppo di avventurieri come voi. Dovete solo equipaggiarvi bene per resistere al freddo e alla vita della barca a vela. In questo articolo vi spiego come fare e cosa proprio non dovete dimenticare. E da ultimo, per

Come risparmiare sui traghetti per la Sardegna (risparmio) 03 mag - ilsalvadanaiodisupermamma.it (frarmg) - Noi siamo impostati in modalità: destinazione Sardegna. Anche Voi?!? Allora, prenotiamo il traghetto, dai!!! Sì. Ho capito! Ti stai chiedendo: come risparmiare sui traghetti per la Sardegna? Qual’è il momento giusto per acquistare i biglietti? Con quale compagnia salvo il conto? No problem continua qui: risparmio

- Noi siamo impostati in modalità: destinazione Sardegna. Anche Voi?!? Allora, prenotiamo il traghetto, dai!!! Sì. Ho capito! Ti stai chiedendo: come risparmiare sui traghetti per la Sardegna? Qual’è il momento giusto per acquistare i biglietti? Con quale compagnia salvo il conto? No problem

Cosa fare e visitare in Sardegna (mare) 11 apr - www.informarea.it (fabry19dice) - I posti da visitare in Sardegna sono tanti, quindi mettiti comodo, prepara le valigie e leggi con attenzione, perché al termine della lettura sono certo avrai modo di costruirti un itinerario sui luoghi di interesse della Sardegna. Se non sai cosa vedere in Sardegna in estate ti consiglio di comin continua qui: mare

- I posti da visitare in Sardegna sono tanti, quindi mettiti comodo, prepara le valigie e leggi con attenzione, perché al termine della lettura sono certo avrai modo di costruirti un itinerario sui luoghi di interesse della Sardegna. Se non sai cosa vedere in Sardegna in estate ti consiglio di comin

spiagge - Una delle spiagge più belle della Grecia (grecia news spiagge) 01 feb - www.isole-greche.com (amosgitai) - Scopri quella che da molti è considerata una delle spiagge più belle della Grecia e del mar Egeo. Sabbia bianca come la polvere, lambita da un mare limpido e cristallino, dai colori pazzeschi. Un luogo magico e rilassante per vacanze in completo relax... per chi ama paesaggi da cartolina che non si continua qui: grecia news spiagge

- Scopri quella che da molti è considerata una delle spiagge più belle della Grecia e del mar Egeo. Sabbia bianca come la polvere, lambita da un mare limpido e cristallino, dai colori pazzeschi. Un luogo magico e rilassante per vacanze in completo relax... per chi ama paesaggi da cartolina che non si

turismo - Visitare Arequipa: la città bianca del Perù (arequipa perù turismo) 19 ott - saraesploratrice.it (saraciolini) - Arequipa è soprannominata la città bianca del Perù. Famosissimo e bellissimo è il Monastero di Santa Catalina, ma non c\'è solo questo. Ecco un itinerario con tante altre cose da vedere e fare continua qui: arequipa perù turismo

- Arequipa è soprannominata la città bianca del Perù. Famosissimo e bellissimo è il Monastero di Santa Catalina, ma non c\'è solo questo. Ecco un itinerario con tante altre cose da vedere e fare