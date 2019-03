Mercoledì 06 Marzo 2019, Volete preparare un contorno buono e "vintage"? Questa ricetta è tratta da La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il famoso testo culinario ottocentesco del grande chef italiano Pellegrino Artusi. Si tratta di un contorno buono e facile da preparare: lo farete in pochissimo tempo ed i risultati vi stupiranno. Volete renderlo più dietetico? In realtà la pietanza è già sana di per sé, basta semplicemente non esagerare con l'olio. I funghi in umido così fatti sono un contorno versatile, che può accompagnare vari tipi di secondi. Insomma, non vi resta che provarlo: il procedimento lo trovate qui