Giovedì 17 Maggio 2018, Depop per iPhone e Android è l’app perfetta per chi ama vendere e compare articoli di moda (o gioielli, oggetti d’arte, libri, riviste, musica, film ed altro ancora) vintage o di seconda mano in maniera semplice e veloce.

Un vero e proprio marketplace racchiuso in un app estremamente ben fatta, dotata di uno splendido design e ricchissima di utenti sparsi in tutto il mondo.

Create al volo il vostro profilo (in stile social) e iniziate subito a navigare tra le infinite proposte in vendita… Oppure scattate una foto a un oggetto che volete vendere, decidete il prezzo e mettetelo in vista. Potrete creare il vostro “negozietto virtuale” con gli oggetti che volete vendere, farvi contattare dagli interessati e mettervi d’accordo per la spedizione (o viceversa nel caso siate interessati alle proposte degli altri utenti). Potrete comodamente pagare con PayPal (con protezione degli acquisti garantita) o con carta di credito.

E’ inoltre possibile scoprire profili interessanti, mode e tendenze, chattare con gli altri utenti e scoprire tantissimi negozi interessanti sparsi nell’intero globo.

Un applicazione assolutamente unica nel suo genere, ricchissima di oggetti interessanti da portare a casa e (sopratutto) con una community a dir poco fantastica.

Consiglio un bel giro di prova cari lettori… Se vi piace lo stile vintage non la mollerete più ????